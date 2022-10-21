Розрив приголомшливий: ЗМІ з'ясували, скільки танків щодня втрачають Україна й Росія

Російські окупанти щодня втрачають 10 танків. Українські військові раніше втрачали трохи більше одного танка на добу.

З початку наступу ЗСУ ця цифра зросла – наші військові почали втрачати до 2 танків щодня, інформує 24 канал. Проте, разом з цим, наступ призвів не так до втрати техніки ЗСУ, як до збільшення її запасів.

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Росія втрачає у п'ять разів більше танків, ніж ЗСУ

Розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць,

– повідомило видання.

Ба більше, за даними журналістів:

в теорії Росія має вогневу перевагу над ЗСУ, та вона скоротилася зі збільшенням російських втрат;

натомість Україна отримує більше техніки від світу та самої Росії, чиї військові, відступаючи, кидають танки й гаубиці;

пришвидшення російських втрат танків – це результат поганого командування і проблем з мораллю, а не технологічного балансу на полі битви.

Половина бойових машин, які Росії довелося списати з початку вересня, були покинуті їхніми екіпажами, а потім захоплені українськими військовими,

– зауважило видання.

Там також пояснили, про які втрати російських танків відомо. Зокрема:

з лютого по вересень Росія втрачала по 5 танків на день. Станом на 1 вересня Кремль вже втратив 994 танки;

Станом на 1 вересня Кремль вже втратив 994 танки; саме тому Москва дістала зі складів старі Т-62. Станом на 19 жовтня окупанти вже втратили 34 цих танки. Причому 30 з них дістались ЗСУ;

з 24 лютого до 19 жовтня Москва втратила 1392 танки. З них 801 – ЗСУ знищили.

Натомість втрати українських танків значно менші. Зокрема, станом на 1 вересня ЗСУ втратили 249 танків. З них найбільше – Т-64. Відколи почався наступ ЗСУ, то втрати дещо збільшились.

Станом на 19 жовтня армія України втратила 320 танків, 176 з них – були знищені. За останні шість тижнів Україна втратила 71 танк, але захопила 194,

– мовиться в повідомленні.

Тобто, виходить так, що Збройні Сили України під час наступу не стільки втратили техніку, як збільшили її запаси.

Росіяни втратили десятки машин

Станом на 21 жовтня російські окупанти втратили щонайменше 66 750 одиниць особового складу. Окрім того, вороги з 24 лютого втратили:

танків – 2 573 (+6 одиниць),

бойових броньованих машин – 5 258 (+3 одиниці),

артилерійських систем – 1 648 (+2 одиниці),

РСЗВ – 372,

засобів ППО – 189,

літаків – 269,

гелікоптерів – 243,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 одиниць),

крилатих ракет – 329,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 одиниця),

спеціальної техніки – 147.

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