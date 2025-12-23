Є дещо для України: політолог пояснив, чому важливо повернути Придністров'я під контроль Молдови

Єдиний транзитний шлях на Одещину проходить через непідконтрольне Кишиневу Придністров'я, а російські атаки на енергоінфраструктуру можуть спонукати Молдову звернутися до України за допомогою.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що ліквідація цього осередку дала б Україні доступ до арсеналу з радянською зброєю та перекрила б канали контрабанди й тіньової економіки.

Дивіться також: Росія нещадно атакує Одещину: ексголова розвідки пояснив задум ворога

Чи загрожує ситуація в Придністров’ї енергобезпеці всієї Європи?

Україна та Молдова могли б допомогти одна одній у цьому питанні, хоча офіційних заяв поки немає.

Зверніть увагу! Активізація мобілізації та виробництва дронів у Придністров’ї створює ризик проникнення російських ДРГ в Україну.

Після атак на українську енергоінфраструктуру постраждала і Молдова через знеструмлення високовольтної лінії з України, що вплинуло на її енергетичну безпеку.

Обидві країни є частиною загальноєвропейської системи ENTSO-E, тому це вже загроза всій європейській мережі, і питання потребує швидкого вирішення через дипломатичні переговори.

Після виграних виборів Мая Санду має можливість для стабілізаційних політичних рухів. Росія поступово втрачає вплив у так званій Придністровській Республіці, зокрема в енергетичному секторі йде переорієнтація. Фактори для активізації очевидно присутні,

– сказав Чаленко.

Чи втрачає Росія останній важіль впливу в Придністров’ї?

Якщо Кишинів погодиться на ліквідацію російського осередку між Україною і Молдовою, Україна потенційно може отримати доступ до найбільшого в Східній Європі арсеналу в селі Ковбасна. Хоча це молдовська власність, можливі партнерські відносини щодо купівлі чи часткової передачі цієї зброї.

"Це радянські "Калібри", яких у нас найбільший дефіцит і які ми намагалися отримати через чеську ініціативу, комунікацію з болгарами та сербами, але потреби залишаються дуже серйозними. Крім того, Придністров'я в нинішньому вигляді – це клоака контрабанди та криміналу", – пояснив експерт.

Враховуючи внутрішню боротьбу з тіньовою економікою для збільшення надходжень до бюджету, канали Придністров'я треба перекривати, що буде на користь багатьом державам-гравцям.

Для Молдови це зараз не несе тактичних ризиків. Раніше були страхи, що швидке повернення ПМР під контроль Кишинева може спричинити проблеми на виборах. Але загальнонаціональні вибори вже проведені, тому зараз дійсно є вікно можливостей для швидкого розв'язання цього питання,

— підкреслив Чаленко.

Що ще відомо про Російські диверсії?