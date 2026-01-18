"Повний провал": виступ Путіна показав серйозну слабкість диктатора

Путін вперше за тривалий час з'явився на публіці з вимогами перебудови архітектури безпеки та повернення НАТО до кордонів 1997 року, уникнувши коментарів щодо ситуації у Венесуелі та Ірані.

Засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов пояснив 24 Каналу, що Путін навмисно завищує вимоги напередодні переговорів, створюючи простір для торгів та можливість відмовитися від позицій, які вже втратили для нього значення.

Чи втратив Путін контроль над глобальною політикою?

Путін делегував обговорення негативних новин підлеглим, щоб самому озвучувати лише оптимістичні заяви. Росія фактично втратила вплив у Латинській Америці, попри значні інвестиції, угоди в нафтовій сфері та постачання зброї режиму Ніколаса Мадуро.

Відправлена зброя виявилася марною – не зроблено жодного пострілу, повний провал. Також Путін остаточно втрачає вплив на Близькому Сході. Коли американці бомбардували іранський ядерний об'єкт, він промовчав і не надав жодної реальної допомоги – лише слова,

– зазначив Савостьянов.

У розмові з президентом Ірану Путін обмежився обіцянками дипломатичного вирішення. Приклад Сирії показовий, адже навіть за наявності російських військових підрозділів Башару Асаду не надали допомоги під час наступу опозиції на Дамаск.

"У виступі Путін зосередився на Кубі, марно сподіваючись дестабілізувати США. Коли американці захоплювали тіньові російські судна, Путін навіть не наважився втрутитися, хоча й надіслав підводний човен для супроводу. Путін слабшає в очах як міжнародної спільноти, так і власного оточення – еліти навколо нього. Тому ситуація розвивається не на його користь", – пояснив Савостьянов.

Чи є нові ультиматуми Путіна елементом великої переговорної гри?

Пропозиція Путіна перебудувати архітектуру європейської безпеки перегукується з меморандумом грудня 2021 року, який тоді вважали абсолютно нездійсненними.

Наразі до цих вимог ставляться серйозніше, розуміючи, що Путін справді цього прагне, проте в Європі всі усвідомлюють, що такі умови неприйнятні.

"Прийняти їх означало б визнати перемогу Путіна – колишнього підполковника КДБ, який зруйнував всю архітектуру європейської безпеки та тепер диктує свої умови. Вся ця ситуація спрямована на розрив трансатлантичної єдності. Чи досяжні цілі Путіна? Звичайно, ні", – підкреслив Савостьянов.

Путін розуміє, що незабаром доведеться йти на компроміси, тому навмисно завищує вимоги, щоб потім мати можливість від них відмовлятися, створюючи ілюзію поступок. Він готується "здавати" позиції, які насправді йому непотрібні або неважливі, формуючи переговорну позицію з запасом для торгу.

Наприклад, вступ України до НАТО. Він уже розуміє, що США та кілька інших країн заявили про неготовність зараз приймати Україну – питання фактично вирішене. Тому Путін висуватиме вимоги, які здаються світу важливими, але для нього вони вже вирішені й не є критичними. Не варто сприймати його виступ як сигнал до розширення війни,

– наголосив Савостьянов.

