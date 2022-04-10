Росія втратила близько роти тактичної групи і багато техніки при спробі взяти Олександрівку

Окупанти наполегливо намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка. Однак штурм на Південнобузькому напрямку знов не дав противнику бажаного результату.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, під час чергового наступу ворог втратив майже роту тактичної групи особового складу.

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Невтішна ситуація і з технікою окупантів. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу.

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що взяти під контроль Олександрівку окупанти намагаються вже тиждень. Наразі інформації про їхній успіх немає, за населений пункт точаться бої.

Перемоги наших бійців за минулу добу

На території Донецької та Луганської областей наші воїни відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України уразили 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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