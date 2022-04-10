Росія втратила близько роти тактичної групи і багато техніки при спробі взяти Олександрівку
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Окупанти наполегливо намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка. Однак штурм на Південнобузькому напрямку знов не дав противнику бажаного результату.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, під час чергового наступу ворог втратив майже роту тактичної групи особового складу.
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Невтішна ситуація і з технікою окупантів. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу.
На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, що взяти під контроль Олександрівку окупанти намагаються вже тиждень. Наразі інформації про їхній успіх немає, за населений пункт точаться бої.
Перемоги наших бійців за минулу добу
- На території Донецької та Луганської областей наші воїни відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.
- Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України уразили 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 4 крилаті ракети.
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