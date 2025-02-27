"Золота ера минула": Forbes повідомляє про втрату Росією переваги КАБів на фронті

Раніше росіяни регулярно скидали сотню плануючих бомб по всій лінії фронту. Керовані супутником плануючі бомби KAБ були "чудо-зброєю" для ворога. Водночас Україна майже не могла протидіяти цьому.

Хоч це раніше і було однією з переваг росіян на полі бою, проте наразі ситуація змінилася завдяки ефективності заходів українських захисників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як змінилося використання КАБів на фронті

За даними видання, ще рік тому російська тактика на полі бою полягала у тому, аби спершу атакувати керованими авіабомбами, а після того вдаватися до штурмів. Журналісти кажуть, що такий план ворога допоміг окупантам захопити Авдіївку, а потім ще просунутися на 40 кілометрів до Покровська.

Поступово, непомітно для багатьох сторонніх, щось змінилося. Зараз, коли російські війська зупиняються під Покровськом, стає очевидним, що «золота ера божественного КАБ виявилася недовгою,

– цитує видання неофіційний канал ВПС Росії Fighterbomber.

Як пояснюють у виданні, однією із головних причин є те, українські радіоглушники стали настільки ефективними й такими численними, що ними насичена лінія фронту Тепер КАБ не можуть зв’язуватися із російською групою супутників ГЛОНАСС, через що збиваються з курсу і вибухають на полях.

Згідно з оприлюдненою інформацією, тепер потрібно вісім або навіть 16 плануючих бомб, щоб надійно вразити одну ціль. Одна керована авіабомба коштує близько 25 тисяч доларів, і хоч КАБ вважають недорогими, їхні запуски коштую значних коштів.

"Запускати чотири реактивні літаки та, можливо, вразити одну ціль, ризиковано й неефективно для ВПС, які мають лише тисячу чи близько того сучасних реактивних літаків і вже втратили 120 із них під час бойових дій в Україні", – повідомляє автор матеріалу.

У росіян проблеми з БпЛА

Також через глушіння у росіян виникла проблема із зупинкою багатьох російських безпілотників, що змусило ворога перейти на дорожчі волоконно-оптичні дрони. Створення перешкод противнику свідчить про досягнення українських військово-повітряних сил.

Автор зазначає, що російське глушіння не має такого ефекту, як українське, через відсутність якості. Водночас західні авіабомби, які використовують ЗСУ, мають резервні інерційні навігаційні системи та нечутливі до перешкод.

"Наповнюючи ефір радіошумом, який турбує їх менше, ніж росіян, українці, можливо, стерли одну з головних переваг Росії на полі бою", – додали у Forbes.