"Втратили 50% десантників": Кремль уже погано контролює інформаційне поле і посилює репресії

Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат на полі бою. І мовиться не лише про звичайних солдатів, а й десантників. Фактично їхня кількість скоротилася наполовину.

Про це йдеться в актуальному звіті Інституту з вивчення війни. У ньому наголошують, що вже самі воєнкори з Росії бідкаються на шалені втрати серед десантури.

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Половини десантників уже нема

Про це в одному з ефірів розповів відомий російський воєнкор. Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення до вересня 2022 року Росія втратила 40 – 50% своїх десантників. Скоро нікому буде у фонтанах купатися. Водночас укладачі звіту зауважили, що не можуть підтвердити точність цієї оцінки.

Хай там як, публічне озвучення цих цифр має значно підірвати зусилля міністерства оборони Росії. Адже воно намагається всіляко приховати реальні втрати. Якщо цього не робити, то набрати нових мобілізованих буде вкрай складно.

Щоб тримати під контролем язики воєнкорів, Кремль пропонує їм співпрацю. Їх кличуть на російські державні мовники. Але, ясна річ, жодних благих намірів тут немає. Просто у Росії намагаються цензурувати тих, хто поширює інформацію з фронту. Крім того, стосуватиметься обмеження також воєнкорів, які не забувають критикувати російське військо.

Правда, такий крок може зіграти з Кремлем злий жарт. В Інституті припускають, що воєнкори через суспільні мовники матимуть можливість звертатися до російської ультранаціоналістичної спільноти. А вона, нагадаємо, також критично ставиться до перебігу війни в Україні.

Кремль виправдовує репресії

Для цього у країні продовжують використовувати так звані антитерористичні закони. Наприклад, 31 січня Центральний військовий окружний суд визнав Владислава Борисенка винним у вчиненні терористичного акту. Його відправили за ґрати на 12 років. А причиною цього стала атака коктейлем Молотова на Нижньовартовський військкомат Ханти-Мансійського округу у травні 2022 року. Варто зауважити, що це перший випадок офіційного звинувачення у вчиненні терористичного акту того, хто напав на військкомат.

Що це демонструє? А те, що судова машина у Росії будь-яке руйнування майна та хуліганство каратиме максимально. І потрібно це для того, щоб приборкати інакомислення та позбавити росіян думок про те, що так звана "спецоперація" – злочин, який коїть країна-агресорка майже цілий рік.

Свавілля у Росії лише зросте

Цьому посприяє указ, підписаний Путіним 31 січня. Він спрощує процес запровадження повідомлень про терористичні загрози у Росії. У результаті ми отримаємо можливість вільно зупиняти та перевіряти транспортні засоби на адміністративних кордонах. У росіян можуть шукати зброю та вибухівку. Оскільки нам знайома правоохоронна система країни-агресорки, то підкинути інакодумцям щось у багажник – не складна задача.

Оскільки ми говорили про втрати, то не зайвим буде їх пригадати. Так, станом на 1 лютого вдалося знищити 128 420 російських загарбників. А от за минулу добу наші захисники та захисниці відправили на той світ 920 ворогів.