"Це врятує тисячі цивільних": полковник запасу оцінив операцію ГУР у Криму

ГУР у тимчасово окупованому Криму уразило російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", з якого ворог запускає ракети "Циркон" та "Онікс". Таких пускових установок у Росії небагато, а їхнє знищення скорочує можливості окупантів завдавати ударів по території України.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця операція має значення не лише для оборони Криму та Чорного моря. Ракети з "Бастіонів" росіяни застосовують і по наземних цілях, де через їхню неточність особливо високою залишається загроза для цивільних та інфраструктури.

Знищення "Бастіона" скорочує можливості Росії для ударів

Уражений у Криму "Бастіон" є береговим ракетним комплексом, який Росія використовує для запуску "Оніксів" і "Цирконів". Таких пускових установок у ворога значно менше, ніж, наприклад, пускових "Іскандерів", тому втрата навіть одного комплексу для росіян відчутна.

"Бастіонів" у них лише кілька десятків, їх у декілька разів менше, ніж пускових "Іскандерів". Росіяни дуже бережуть ці комплекси,

– пояснив Світан.

Спочатку такі ракети створювалися передусім для роботи по морських цілях, однак Росія застосовує їх і для ударів по території України. Під час роботи по наземних цілях вони менш точні, тому особливу небезпеку становлять для цивільного населення та інфраструктури, зокрема у містах.

Коли ГУР знищує такі "Бастіони", це фактично рятує життя наших цивільних тисячами. Навіть одна пускова установка за час своєї роботи могла б випустити десятки, а то й сотні ракет,

– наголосив військовий експерт.

Після знищення цієї установки Росія вже не зможе використати її для наступних запусків. Саме тому такі операції в окупованому Криму безпосередньо зменшують кількість потенційних ударів по Україні.

Світан оцінив удар по Бастіону в Криму: дивіться відео