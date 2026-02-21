Росіяни скиглять про втрату Су-34: льотчик-інструктор припустив, як його збили

Є інформація, що українським військовим нещодавно вдалося збити російський винищувач Су-34. Відомо, що екіпаж судна, ймовірно, вижив.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що найбільша проблема для будь-яких наземних військ – це авіаційні удари. Противник використовує такий механізм, щоб руйнувати систему оборони України.

Чим Україна могла збити винищувач Су-34?

Роман Світан зауважив, що немає жодної системи оборони, яка б могла достатньо довго витримати удари КАБами. Ворожий винищувач Су-34 переважно використовує саме таку зброю.

У росіян цих літаків приблизно сотня. Їхні основне завдання – це бомбардування. Тому для нас важливо або знищити, або відігнати ці літаки від лінії бойового зіткнення,

– сказав він.

Якщо вдасться це робити, то наземні війська України будуть у безпеці.

Льотчик-інструктор наголосив, що витісняти ворожу авіацію потрібно із дальності понад 50 кілометрів. Для цього можна використовувати зенітно-ракетні комплекси у режимі засідки.

Використовуючи такий метод, раніше Україні вже вдавалось знешкоджувати російські винищувачі.

Скоріш за все, так само було знищено і цей російський борт Су-34. Або, не виключаю можливості, що це могли також зробити, використовуючи деякі системи авіаційного ураження,

– висловився Роман Світан.

Україна вже має достатньо хорошу авіацію, якою можна знешкоджувати ворожі винищувачі.

Важливо! 28 січня 2026 року стало відомо, що Росія втратила одразу два бойові літаки, мова про Су-30 і Су-34. Майор запасу Олексій Гетьман припустив, що їх могли знищити або далекобійними ракетами "повітря-повітря", або із засідки за допомогою замаскованих наземних ЗРК. Це б пояснило, чому російська авіація, яка вважала ці райони безпечними, зазнала неочікуваних втрат.

Світан підсумував, що для росіян втрата Су-34 – є дуже болючою, а для України – це пріоритет, адже тактична авіація противника зменшить застосування КАБів по території нашої держави.

Україна вже знищувала стратегічну авіацію Росії: що відомо?