Слабкі місця вивчив у комп'ютерній грі: командир Bradley розповів, як вдалося знищити Т-90 Росії

Українські захисники продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Зокрема, росіяни втратили Т-90М.

Командир і навідник БМП Bradley в етері ТСН поділився деталями того, як йому вдалося знищити ворожий танк. За його словами, він запам'ятав його слабке місце з комп'ютерної гри, передає 24 Канал.

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Це сталося під Авдіївкою

За словами членів екіпажу БМП, це був лише другий їхній спільний виїзд на поле бою. Командир відзначив, що ще на навчаннях думав про те, що не хотів би побачити ворожий танк у прицілі. Таку техніку ворога екіпаж побачив вперше. Відстань до цілі не перевищувала 150 метрів.

Я згадав усе: і куди бити ті танки, і як їх бити. Я мав зупинити його за будь-яку ціну,

– пригадав боєць.

Слабким місцем Т-90М були прилади бачення, тому наш воїн знищив їх та фактично зробив техніку "сліпою". Екіпаж танку був дезорієнтований та не бачив, куди рухатись. Після цього ворожий Т-90 врізався в дерево, а його добили FPV-дрони.

Техніку вдалося знищити завдяки злагодженій роботі наших захисників на Авдіївському напрямку.



Наші захисники вели прицільний вогонь / Скриншот 24 Каналу

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