росія втратила в Афганістані 15 тисяч бійців, в Україні – вже 80 тисяч, – міноборони Британії

росіяни продовжують активно приховувати реальну кількість жертв у війні проти України. Однак іноземні розвідники називають просто колосальні цифри – понад 80 000 окупантів.

Таку цифру оприлюднив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Він заявив, що 80 тисяч – це загальна кількість окупантів, які загинули або отримали поранення за 6 місяців війни в Україні.

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До того ж Уоллес додав, що просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях.

Втрати росії – понад 80 000 військових за 6 місяців у порівнянні з 15 000, які вони втратили за 10 років в Афганістані. Я вважаю, що ми перебуваємо в ситуації, коли росія перебуває в дуже крихкому становищі,

– констатував британський міністр оборони.

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На це питання Уоллес відповів схвально. Він звернув увагу на моральну складову українців, яка у рази вища за моральний дух росіян.

росія зазнає колосальних втрат

За рівно 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 45 700 окупантів.

Актуальні втрати ворога станом на 24 серпня

особового складу – близько 45700 (+150) осіб;

танків – 1924 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;

РСЗВ – 266 одиниць;

засоби ППО – 177 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 99 одиниць.

Тоді як за час радянської інтервенції в Афганістані (1979 – 1989), за офіційними даними, загинули 14 453 військовослужбовці. Зауважимо, що Афганська війна виснажила СРСР в економічному плані і фактор великих втрат був одним з ключових в ухваленні рішення про виведення військ. А сама невдала війна в Афганістані прискорила розпад СРСР.

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