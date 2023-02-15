Росія втратила в Україні 8-му частину бойових вертольотів і змушена змінювати тактику, – Forbes
Джерело:Forbes
Росія після року війни в Україні переходить на нову тактику. Це пов'язано з тим, що Путін втратив на території нашої держави восьму частину своїх бойових вертольотів.
За даними видання, найбільш вразливими до української ППО, артилерії та мобільних груп виявились саме російські Ка-52. Саме тому Москва змінила тактику.
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Що відомо про втрати росіян у вертольотах
11 бригад і полків військово-повітряних сил Росії налічують орієнтовно: 100 Ка-52, 80 Мі-28 та 150 Мі-24. Вони вціліли у важкій війні,
– мовиться у повідомленні.
За даними видання, ці 330 гелікоптерів, які зараз перебувають на озброєнні Росії, – це те, що залишилося після того, як українці з лютого 2022 року збили щонайменше 30 Ка-52, 11 Мі-28 та 11 Мі-24.
"Це восьма частина довоєнних сил (Росії – 24 Канал)", – повідомило видання.
Яку тактику почали застосовувати росіяни на війні в Україні
Російські Ка-52, відомі як "Алігатори", виявилися найбільш уразливими. Причому не тільки до ППО України, а й до артилерії та мобільних груп, що знищують ворожу авіацію до її зльоту.
Після цього росіяни нібито почали використовувати в одному польоті декілька різних моделей гелікоптерів. Роблять це для того, щоб забезпечити так званий дублюючий захист від українських ракет класу "земля – повітря".
У Росії заявляли, що їхня "змішана" тактика бойових вильотів пояснюється тим, що:
- Ка-52 мають захист від ракет з лазерним та інфрачервоним наведенням;
- Мі-28 – від ракет з радіолокаційним наведенням.
Мовляв, тільки працюючи у парі, ця авіація може прикривати один одного від широкого спектра керованих ракет.
Авіація росіян: останні новини
- Іноземна преса заявила, що Росія накопичує літаки та вертольоти на кордоні з Україною та готується кинути їх у бій. За даними західної розвідки, Путін готується застосувати у війні свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ.
- Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.
- Саме це спонукало союзників України зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів Києву.
- Військовий аналітик та майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман уточнив, що Кремль зосередив орієнтовно 400 літаків і 300 гелікоптерів біля кордону з Україною. Детальніше про це – читайте тут.