Росія втратила в Україні 8-му частину бойових вертольотів і змушена змінювати тактику, – Forbes

Росія після року війни в Україні переходить на нову тактику. Це пов'язано з тим, що Путін втратив на території нашої держави восьму частину своїх бойових вертольотів.

За даними видання, найбільш вразливими до української ППО, артилерії та мобільних груп виявились саме російські Ка-52. Саме тому Москва змінила тактику.

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Що відомо про втрати росіян у вертольотах

11 бригад і полків військово-повітряних сил Росії налічують орієнтовно: 100 Ка-52, 80 Мі-28 та 150 Мі-24. Вони вціліли у важкій війні,

– мовиться у повідомленні.

За даними видання, ці 330 гелікоптерів, які зараз перебувають на озброєнні Росії, – це те, що залишилося після того, як українці з лютого 2022 року збили щонайменше 30 Ка-52, 11 Мі-28 та 11 Мі-24.

"Це восьма частина довоєнних сил (Росії – 24 Канал)", – повідомило видання.

Яку тактику почали застосовувати росіяни на війні в Україні

Російські Ка-52, відомі як "Алігатори", виявилися найбільш уразливими. Причому не тільки до ППО України, а й до артилерії та мобільних груп, що знищують ворожу авіацію до її зльоту.

Після цього росіяни нібито почали використовувати в одному польоті декілька різних моделей гелікоптерів. Роблять це для того, щоб забезпечити так званий дублюючий захист від українських ракет класу "земля – повітря".

У Росії заявляли, що їхня "змішана" тактика бойових вильотів пояснюється тим, що:

Ка-52 мають захист від ракет з лазерним та інфрачервоним наведенням;

Мі-28 – від ракет з радіолокаційним наведенням.

Мовляв, тільки працюючи у парі, ця авіація може прикривати один одного від широкого спектра керованих ракет.

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