росіяни втратили понад 1 тисячу офіцерів – ці втрати неможливо поновити, – військовий експерт

російська армія зазнає значних втрат особового складу на війні проти України. Окупанти, зокрема, втратили більш ніж 1 тисячу офіцерів, яких не мають ким замінити.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, росія неспроможна швидкими темпами підготувати особовий склад.

До речі росіяни пробують наступати за кількома напрямками: де ЗСУ відбивають атаки, а де бої тривають

Скільки офіцерів втратила росія

Нарожний зазначив, що росіяни величезними темпами втрачають особовий склад. За найскромнішими оцінками, мовиться про більш ніж 1 тисячу офіцерів.

Тисяча офіцерів – це величезна цифра. Це люди з вищою освітою, які мають якийсь досвід, десь навчалися, проходили курси, і вони випали з гри повністю,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що за такої кількості вбитих ще принаймні 2 – 3 тисячі російських офіцерів були поранені. І ці офіцери та солдати не візьмуться просто з повітря.

Чи можуть окупанти поновити втрати

На думку Нарожного, ще нема цього перелому у війні, але ініціатива на нашому боці. ЗСУ близькі до перелому, він може відбутися приблизно за місяць, може, два. Мовиться про якісний перелом, коли українські захисники вже перемелють критичну кількість російських солдатів і офіцерів.

За словами експерта, у нас також ця проблема є. І сьогодні Валерій Залужний озвучив дуже жорстку для нас цифру щодо загиблих військових.

Але, по-перше, у нас є приблизно 300 – 400 тисяч людей, які воювали з 2014 року або проходили строкову службу. Нас підтримують країни НАТО, тобто наші новобранці, солдати й офіцери їздять навчатися у Велику Британію, Канаду, США, Німеччину,

– зазначив він.

Тобто, зауважив військовий експерт, наших бійців навчають солдати й офіцери з бойовим досвідом, які воювали в Іраку, Афганістані та в інших країнах, де були країни НАТО.

Стосовно ж росіян, то, на його думку, вони неспроможні швидкими темпами підготувати свій особовий склад.

Нарожний сказав, скільки офіцерів втратила росія на війні з Україною: дивіться відео

"У нас дуже бережуть особовий склад"

Нарожний вважає, що дані Генштабу ЗСУ про 45 тисяч убитих окупантів – це оптимістична цифра. Більш реальними є цифри, які надає ЦРУ та британська розвідка, а це приблизно 25 – 30 тисяч.

Це ближче до правди. Яка реальна цифра – сказати важко,

– заявив військовий експерт.

Стосовно ж наших втрат, то, зауважив Нарожний, наші захисники перебувають на своїй землі, набагато краще її знають, їх підтримують партизани й локальне населення.

До того ж, додав він, ми завжди перебуваємо в оборонній позиції. Якщо треба відступати, ЗСУ не стоять на смерть на певних позиціях, щоб не залишати там тисячу наших солдатів. У нас дуже сильно бережуть особовий склад і не кидають у бій, просто у м'ясорубку.

Втрати росії на війні проти України: що відомо

російська армія зазнає серйозних втрат на війні в Україні. Наші захисники вже ліквідували 45 400 окупантів та чимало ворожої техніки.

У Міністерстві оборони США вказують на той факт, що серед загиблих близько тисячі лейтенантів та капітанів. А також сотні полковників та "чимало" генералів.

У Генштабі Збройних Сил України зазначили, що від початку збройної агресії окупанти втратили вже понад дві авіаційні ескадрильї, а це понад 24 літаки такого типу.

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