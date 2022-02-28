Росія втратила вже 5 300 солдатів, багато з них – зовсім юні, – Резніков

Олексій Резніков розповів, що Росія за 4 доби війни проти України втратила 5 300 своїх військових. Багато з них були ще зовсім юні.

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков повідомив у мережі, що українські захисники продовжують боротися з ворогом та знешкоджувати його.

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Росія втратила вже понад 5 000 бійців

За 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5 300 людей,

– зазначив Резніков.

Міністр додав, що сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у полоні. Багато з них – зовсім юні. "Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями", – наголосив глава Міноборони.

Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом, підсумував Резніков, видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою.

Нагадаємо, російська пропагандистка машина офіційно підтверджує інформацію про всього кілька жертв.

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