Росія вже вбила в Україні 261 дитину, ще понад 460 – поранені
Джерело:Офіс генпрокурора
Внаслідок воєнної агресії Росії загинула 261 українська дитина. Більш ніж 460 неповнолітніх окупанти поранили.
Загалом кількість постраждалих дітей сягнула вже семи сотень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 2 червня.
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Росія вбила 261 українську дитину
Станом на ранок 2 червня 2022 року більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 261 дитина загинула та понад 460 поранено,
– мовиться в повідомленні.
31 травня внаслідок обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.
Також стало відомо про загибель ще 17 дітей внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя Донецької області. Там само російські окупанти поранили ще 14 неповнолітніх.
Дані не є остаточними, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях визначити кількість жертв вкрай важко.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 184;
- Київській – 116 та в Києві – 16;
- Харківській – 112;
- Чернігівській – 68;
- Луганській та Херсонській – по 52;
- Миколаївській – 47;
- Запорізькій – 29;
- Сумській – 17;
- Житомирській – 15.
Через постійні бомбардування та обстріли росіянами українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти, серед них – 182 зруйновані повністю.Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за цим посиланням та за номерами телефонів: +380961004438, +380683235856.
Останні новини про постраждалих і загиблих дітей на війні
29 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка – зазнали поранення.
26 травня ворог обстріляв Лисичанськ Луганської області. Не обійшлося без постраждалих серед дітей. Росіяни поранили 16-річного підлітка.
25 травня внаслідок обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.
Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію 2 червня: відео