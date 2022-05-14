Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка

Росія втрачає свої ресурси на війні проти України. Резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп уже вичерпані, тож країна агресорка проводить масову приховану мобілізацію по всій своїй території.

Країна-окупант на території Бєлгородської та Ростовської областей формує нові підрозділи для наступу з призовників та мобілізованих чоловіків. Їх відправляють на територію України.

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Такі війська неефективні

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив, що боєздатність таких "військ" є дуже сумнівною і це добре видно на полі бою. Попри вичерпані резерви батальйонно-тактичних груп, Росія ще має ресурси, які може перекидати в Україну.

Наскільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України,

– заявив Скібіцький.

Крім того, представник розвідки підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ. Найбільше на це впливає те, що людей без бойового досвіду кидають у важкі бої, а резервісти з центральних областей Росії були впевнені, що їдуть заробляти гроші, але наштовхнулися на потужний опір.

Втрати росіян у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії країна-окупант зазнає чималі втрати. Наприклад, станом на 80-ий день повномасштабної війни росіяни втратили близько 27 200 особового складу. Лише за минулу добу росіяни втратили:

близько 300 осіб;

13 танків;

34 бойові броньовані машини;

6 артилерійських систем;

2 реактивні системи залпового вогню;

1 гелікоптер;

6 безпілотників;

17 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

1 одиницю спецтехніки.

З повним переліком втрат, яких ворог зазнає на війні проти України, ви можете ознайомитися тут.

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