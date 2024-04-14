Може бути нове вогнище війни: Росія за допомогою кораблів перекинула до Лівії озброєння

Автори OSINT-досліджень в одній зі своїх публікацій зазначають, що Росія доставила до портового міста Тобрук, що у Лівії свої артилерійські системи. Раніше вони перебували у сирійському порту Тартус.

Водночас кількості та тип систем вказано не було. Зазначається також, що це подібний "експрес" прямував із Тартуса до Тобрука в проміжку з 4 по 8 квітня 2024 року.

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Нове вогнище війни

Росія доставила до порту у Лівії артилерійські системи. Повідомляється, що для доставки вантажів були залучені два десантні кораблі зі складу Північного флоту ВМФ Росії. Йдеться про великі десантні кораблі "Олександр Отраковський" та "Іван Грен". Обидва судна зайшли в Середземне море близько 2 тижні тому.

Цікавим є те, що для супроводу такого конвою окупанти залучили фрегат проєкту 11356 "Адмірал Григорович", який "застряг" в Середземному морі напередодні вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Тому, судно не змогло повернутись до тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, йдеться про ракетний корвет "Меркурій" проєкту 2230 "Стєрєгущий", що формально також належить до Чорноморського флоту, але був збудований в Санкт-Петербурзі. Його ввели до складу флоту лише минулого літа, та наразі теж не може пройти протоками Босфор та Дарданелли до тимчасово окупованого Криму.

Згідно з оприлюдненими фото, наразі не можна чітко окреслити та зазначити те, який насправді вантаж було розміщено на російські великі десантні кораблі в сирійському Тартусі в період з 20 березня по 4 квітня цього року.

Супутникові зображення порту Тартус у Сирії / Фото Russian Forces Spotter

Однак сам факт перекидання будь-яких військових вантажів від Кремля до Лівії означає, що скоро і в цьому регіоні з новою інтенсивністю можуть спалахнути бойові дії, які також можуть вплинуть на світову ціну нафти.

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