Росія заблокована у небі, на землі, тепер ще й на воді

Відтепер всі європейські морські порти зачинені для рашистських суден. Росія вже заблокована у небі, на землі, тепер ще й на воді. І тільки у разі сигналу SOS, кожна країна визначатиме індивідуально, що з такими суднами робити.

Курс – слідом за російським воєнним кораблем

Для рашистів морська торгівля вкрай важлива. І закриття портів для них – це суттєві втрати. Бо у 2021 році 46% експорту та 40% імпорту припадало саме на Європу.

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Але "морські" проблеми у рашистів розпочнуться не від сьогодні. Бо цивілізований світ ще на початку збройної агресії зрозумів, що треба припиняти торгівлю з Росією, і шукати для цього формальних причин не варто.

Катастрофа

І ось які втрати Росія має на сьогодні:

контейнерообіг російських портів у березні скоротився на 22% відносно березня 2021 року до 385 тисяч TEU (контейнерних еквівалентів);

перевалка в терміналах Санкт-Петербургу скоротилась на 45%;

в Новоросійську скоротилась – на 24%, в Калінінграді – на 36%.

Термінали Владивостоку, орієнтовані на торгівлю з Азією, не змогли компенсувати загального падіння. І там контейнерообіг зріс всього лише на 3%.

І далі – буде. Бо якщо Путлер з військових кораблів пускає ракети, Європа показує червоне світло іх торговим суднам. Адже заробляти гроші й одночасно вести війну не вийде!