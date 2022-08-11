У москві не хочуть, аби Швейцарія представляла інтереси українців у росії

Абсурд росіян вийшов на новий рівень. Тепер вони вирішили звинувачувати Швейцарію у "втраті нейтральності".

Оскільки Україна розірвала з російськими окупантами усі дипломатичні відносини, то домовилася про представництво своїх інтересів зі Швейцарією. Та погодилася представляти інтереси українських громадян на території росії, але кремль заволав, що не погоджується з таким рішенням.

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мзс росії відмовило Швейцарії у представленні інтересів українців

В мзс російських окупантів заявили, що не дозволять Швейцарії представляти інтереси українців на своїй ізольованій від цивілізації території. Мовляв, через активну підтримку санкцій швейцарці "втратили свій нейтральний статус".

Там заявили, що Швейцарія давно робила такий запит, але отримала відмову. Окупанти відмовили їй як у статусі представника, так і у статусі посередника.

На думку російських окупантів, санкції Європи проти росії є "нелегітимними обмеженнями". Відповідь кремля була потужною – вони внесли Швейцарію до списку "недружніх країн". Що Швейцарія чи інші "недружні країни" втратили від такого кроку – дуже довго залишатиметься загадкою.

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