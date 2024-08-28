Росіяни обмежили в'їзд у місто-супутник Курської АЕС

Влада Курської області обмежила в'їзд до міста Курчатов, де розміщена Курська АЕС. На дорогах до населеного пункту встановлять блокпости.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Курської області Алєксєй Смірнов. Однак він не уточнив, коли саме почнуть діяти нові обмеження, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про обмеження у Курчатові

За словами губернатора, вільний доступ до Курчатова залишиться у людей, які мають реєстрацію в місті. Ті, хто приїжджають на роботу, можуть отримати спеціальний дозвіл на в'їзд.

Зокрема відомо, що:

Для тих, хто не має прописки, але працює в місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатовського району.

Всі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 з приводу пропускного режиму повинні звернутися до керівництва своєї компанії.

Проїжджати повз місто транзитом буде заборонено

Тим часом транспортні засоби, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщувалися територією Курчатова, повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

Нагадаємо, що ввечері 27 серпня Курську АЕС у Курчатові відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він приїхав туди за покликом Путіна, який намагається звинуватити Україну у підготовці до ядерної провокації.