Росія загрузла в Україні, – постпред США при НАТО сказав, чи є загроза для НАТО

У Північноатлантичному альянсі оцінили поточний стан російських військ та їхню спроможність розширити масштаб агресії. Дипломати зазначають, що противник виснажений бойовими діями, проте зберігає потенціал для непередбачуваних гібридних провокацій.

Як повідомив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в етері Fox Business, Росія остаточно застрягла у війні.

Оцінка загрози для НАТО та ситуація на фронті

За словами Вітакера, у найближчій перспективі загроза для членів Альянсу залишається низькою, хоча непередбачуваність дій Кремля вимагає постійної готовності.

Що стосується того, що Росія буде чи не буде робити, то зараз вона ув'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті,

– сказав постійний представник США при НАТО.

Водночас дипломат підкреслив, що агресивні дії Кремля в минулому змушують союзників бути готовими до будь-якого розвитку подій.

За його словами, США залишаються повністю відданими колективній обороні, однак закликають партнерів у Брюсселі постійно нарощувати власні спроможності для протидії гібридним загрозам, як-от нещодавній інцидент із дронами в німецькому аеропорту Лейпцига.

Вітакер резюмував, що у разі потенційної ескалації Москва зіткнеться з потужним Альянсом, який стає сильнішим завдяки виконанню зобов'язань за підсумками саміту в Гаазі 2025 року.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить жодних підстав побоюватися можливого військового нападу Росії на країни НАТО.

За його словами, під час останнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви американська розвідка не передавала російській стороні жодних попереджень чи застережень щодо такого сценарію.

Зі свого боку Володимир Зеленський раніше наголошував, що у разі агресії Росії проти країн Балтії їх мають захищати всі союзники по НАТО.