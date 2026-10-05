Через страх нових ударів дронів: Росія обставляє Ільський НПЗ морськими контейнерами

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії розпочали монтаж морських контейнерів по периметру технологічних установок. У такий спосіб росіяни прагнуть створити бар'єр для натягування антидронових тросів і захистити підприємство від подальших ударів українських БпЛА.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, оприлюднені світлини свідчать про намагання росіян перетворити критично важливий об'єкт у Краснодарському краї на закриту фортецю.

Як ворог намагається захистити НПЗ?

Окрім зведення бар'єрів з вантажних контейнерів безпосередньо навколо виробничих потужностей, між ними в подальшому планується натягнути високоміцні антидронові троси.

Військові аналітики зазначають, що через подібні захисні інженерні конструкції вікно можливостей для ураження російських нафтопереробних підприємств поступово звужується.



Яка ситуація на Ільському НПЗ / Exilenova+

Водночас джерела каналу з'ясували, що під час попередньої повітряної атаки на об'єкт видимих ушкоджень саме установок первинної переробки нафти виявлено не було.

Дещо іншу інформацію про пошкодження НПЗ надали осінтери телеграм-каналу Dnipro Osint. Аналітики зазначали, зокрема, те, що установка АВТ-3 внаслідок влучання та пожежі вигоріла майже повністю.

Україна знешкодила понад половину нафтопереробних потужностей ворога

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня Сили оборони України успішно уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Тоді у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили влучання по території підприємства та зафіксували масштабну пожежу.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, станом на початок жовтня українським силам вдалося вивести з ладу понад 51% усіх нафтопереробних потужностей країни-терористки. Відповідні дані оприлюднило Міністерство оборони України з посиланням на аналітичні дані розвідки та експертів відомства.