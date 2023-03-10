Росія захоплює зброю, яку НАТО передає Україні, і відправляє її до Ірану, – CNN

Росія захоплює на полі бою деяку зброю та техніку, яку Україні надають Західні партнери і відправляє до Ірану. Ймовірно, у Тегерані намагатимуться переробити ці системи.

Про це CNN розповіли чотири джерела, знайомі з цим питанням. Зазначають, що офіційні особи США, НАТО та інших західних країн упродовж року зафіксували кілька випадків, коли російські війська захоплювали наплічне озброєння.

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Мова про протитанкові комплекси Javelin і зенітно-ракетні комплекси Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою.

Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї,

– повідомили джерела.

Очевидно, Кремль сподівається, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану мотивуватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Видання пише, що американські чиновники не розглядають, це як систематичну проблему, а українські військові з початку війни повідомляють Пентагон про будь-які втрати американської техніки українськими військами.

Попри те, американські чиновники визнали, що це питання важко відстежити.

"Сказати, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, наразі неможливо, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому", – додають у CNN.

Попередні випадки "перехоплення" зброї Іраном

Так, ключова зброя в арсеналі Ірану – протитанкова керована ракета "Туфан" – була розроблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках.

У 2011 році Іран також перехопив американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" і переробив його для створення свого безпілотника, який перетнув повітряний простір Ізраїлю у 2018 році.

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"Партнерство" Москви й Тегерану

Наголошують, що така координація Москви та Тегерану – це ще один приклад зростаючого оборонного партнерства, яке посилилося за останній рік.

Що не дивно, адже Росія відчайдушно потребує зовнішньої військової підтримки у своїй війні проти України.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі уже наголошував, це партнерство не лише ще більше дестабілізує Україну, але й може загрожувати сусідам Ірану на Близькому Сході.