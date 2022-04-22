Росія закінчує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на Сході, – Міноборони

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Сході України з метою вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Керівництво російської армії закінчує визначення місць для завдання вогневих ударів.

Росіяни здійснюють безперервний наступ на деяких напрямках

Про ситуацію на Сході під час брифінгу розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує 24 канал. Повідомляється, що окупанти закінчують визначення вигідних місць для завдання головних ударів.

До теми Ворог планує продовжити наступ на "Азовсталь", залучать структури ФСБ, – розвідка

За словами Мотузяника, про це свідчать способи вогневого ураження та побудова бойових порядків російських військових.

Він заявив, що росіяни здійснюють безперервний наступ на деяких напрямках.

Керівництво російської армії закінчує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках,

– повідомив речник Міноборони.

Варте уваги – Росія офіційно визнала, що хоче окупувати Схід та Південь України: дивіться відео