Вже третій день: Росія закрила Керченську протоку після підриву мосту, – Reuters

Російська влада призупинила рух через Керченську протоку з 16 липня – після "атаки безпілотників" у Севастополі.

Співрозмовник повідомив агенції, що навігація в районі Керченської протоки "вже простоює три дні".

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Причиною тому є "погіршення безпеки" після нічної атаки на Кримський міст через Керченську протоку, який з'єднує Азовське море з Чорним.

Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня близько 17:00 за місцевим часом,

– повідомило виданню джерело в галузі.

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