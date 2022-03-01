Росія, залиш, йди додому, – голова Євроради емоційно звернувся до агресора

Росія вже 6 день атакує Україну. Вона хоче окупувати міста та захопити українську владу. Голова Європейської Ради Шарль Мішель емоційно закликав державу-агресора покинути чужу територію.

З таким закликом Шарль Мішель виступив на засіданні Європарламенту, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що його сигнал до Росії звучить від усіх європарламентарів.

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"Росія, залиш, йди додому, припини агресію – це один меседж від усіх. Ми тиснемо максимально на Росію, на лідерів, ми зміцнюємо підтримку українського народу, він дуже мужній", – зазначив голова Євроради.

Він закликав Європейську Раду діяти швидко. Запевнив, що санкції будуть масштабними і дуже серйозними.

"Наші дії покажуть, шо ми відповідаємо, ми накладаємо санкції на Путіна і Лаврова", – додав Шарль Мішель.

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