Росія запускає дрібні хвилі реактивних БпЛА: у ЦПД пояснили нову тактику

Російські окупанти останнім часом змінили тактику повітряних атак, зокрема, на Київ. Вони почали запускати реактивні безпілотники невеликими групами.

Головною метою таких дій є спроба дезорганізувати життя столиці України. Про це розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Чому Росія змінила тактику атак

Дрібною кількістю реактивних БпЛА хвилями росіяни хочуть паралізувати Київ.

Крім того, вони прагнуть максимально виснажити українські сили протиповітряної оборони.

За даними ЦПД, у росіян немає достатнього ресурсу для здійснення одночасних масштабних запусків великої кількості таких апаратів. Саме тому вони вдаються до використання обмеженої кількості засобів.

Водночас Андрій Коваленко запевнив, що українські сили шукають шляхи протидії та зазначив.

Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть,

– зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня Росія продовжила тероризувати Україну обстрілами.

Зокрема, через атаку на Житомирщині спалахнуло приватне підприємство. Згоріли 4 вантажні автомобілі та 3 напівпричепи.

Унаслідок масованої атаки було знищено також сортувальні центри компанії "Нова пошта" у Сумах та на Київщині.

Окрім того, Росія знову вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів.