Майже 1400 публікацій за добу: як Росія використала сутички у Петропавлівській Борщагівці

Російські ресурси розгорнули масштабну інформаційну атаку довкола сутичок під Києвом. Пропаганда намагається подати інцидент як доказ існування мережі таємних катівень в Україні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, лише протягом 3 листопада на ресурсах FIMI з'явилося близько 1370 матеріалів з маніпуляціями щодо подій на Київщині.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці?

Вранці 2 листопада до будинку на вулиці Сонячній прибув медичний мікроавтобус з логотипом приватної компанії "Мед-Престиж". На місці перебували щонайменше двоє людей у формі працівників екстреної допомоги, а ще одна особа вела пряму трансляцію.

Одна із жінок почала спілкуватися з поліцейськими та стверджувати, що в будівлі нібито незаконно утримують 40 чоловіків, четверо з яких потребують невідкладної медичної допомоги. Зокрема, вона заявляла про перелом хребта в одного з них. За даними ЗМІ, мовиться про Валентину Молоду.

Увечері біля будинку зібрався натовп, учасники якого вимагали "звільнити заручників". За даними Центру стратегічних комунікацій, серед присутніх були провокатори, які намагалися перевести конфлікт у силове протистояння. Унаслідок цього пошкодили кілька автомобілів та паркан.

Щоб врегулювати ситуацію, на місце прибули командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Півненко пояснив, що будівля є місцем тимчасової дислокації одного з підрозділів Нацгвардії. Там перебували, зокрема, мобілізовані військовослужбовці та кілька людей, які раніше самовільно залишили військову частину.

Журналістам дозволили оглянути приміщення, а кількох військових зі скаргами на здоров'я направили до медичного закладу.

Як Росія використала інцидент для інформаційної атаки?

Після інциденту 2 листопада російські ресурси почали масово поширювати фейки про нібито катування та незаконне утримання чоловіків, намагаючись дискредитувати українську владу та послабити довіру до мобілізації.

Також до них долучилися ресурси блогерів Дмитра Гнапа, Мирослава Олешка, Артема Фурманюка, Андрія Останда та низка телеграм-каналів антимобілізаційного спрямування.

Перші повідомлення про нібито незаконне утримання та вбивства чоловіків у будівлі з'явилися в соціальних мережах близько 11:30. Уже за годину один з каналів поширив інформацію про начебто загиблого.



Сутички у Петропавлівській Борщагівці: деякі ресурси заявляли про загиблого / Cкриншот

Згодом ці твердження почали розповсюджувати блогери та Telegram-канали, які виступають проти мобілізації. До інформаційної кампанії долучилися й російські ресурси.

Події у Петропавлівській Борщагівці стала головною темою серед пропагандистів / Cкриншот із сайту

Пропагандисти наголошували, що силовики б'ють і стріляють у безневинних протестувальників / Скриншот

Прокоментувала події у Петропавлівській Борщагівці й речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона стверджувала, що подібних об'єктів в Україні нібито багато. Крім того, представник Путіна Дмитро Пєсков назвав інцидент подією світового звучання. Твердження кремлівських спікерів одразу підхопили представники європейських правих сил, зокрема Аліс Вайдель і Флоріан Філіппо.

За даними автоматизованого моніторингу, загалом виявили близько 16 тисяч публікацій про події у Петропавлівській Борщагівці. Понад 6 тисяч з них містили недостовірну інформацію та відверті фейки.

За версією пропаганди, у Петропавлівській Борщагівці був начебто "концтабір" / Cкриншот

Зокрема, йшлося про нібито "таємну катівню", "концтабір", загибель чоловіків від катувань і розстріл учасників протесту. Російські ресурси опублікували близько 2280 дописів на цю тему. До поширення інформації долучилися понад 1100 ресурсів на різних платформах.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині спалахнули сутички біля будинку, де тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії. Приводом стали повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання десятків чоловіків і катування.

Після інциденту Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, щоб перевірити законність дій усіх причетних до подій.