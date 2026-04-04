Росія запустила майже 300 дронів по Україні: які наслідки і як відпрацювала ППО

Росія у ніч на суботу, 4 квітня, запустили по Україні майже 300 засобів повітряного нападу. Більшість ворожих цілей вдалося збити.

Попри це, на жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО?

Уночі російська армія атакувала за допомогою 286 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших з Брянська, Шаталова, Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська, розташованих у Росії.

Орієнтовно 200 із вищезгаданих цілей були "Шахедами". Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни,

– ідеться у повідомленні.

Утім, фіксують влучання щонайменше 11 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також повідомляють про падіння уламків на 6 локаціях. Станом на 08:30 у повітряному просторі досі перебуває близько 20 дронів.



Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про російську атаку?