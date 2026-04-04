Росія запустила майже 300 дронів по Україні: які наслідки і як відпрацювала ППО
- Росія запустила 286 ударних безпілотників по Україні, з яких 260 були збиті силами ППО.
- Щонайменше 11 дронів влучили в цілі на 10 локаціях, а уламки впали на 6 інших локаціях.
Росія у ніч на суботу, 4 квітня, запустили по Україні майже 300 засобів повітряного нападу. Більшість ворожих цілей вдалося збити.
Попри це, на жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів збила ППО?
Уночі російська армія атакувала за допомогою 286 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших з Брянська, Шаталова, Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська, розташованих у Росії.
Орієнтовно 200 із вищезгаданих цілей були "Шахедами". Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни,
– ідеться у повідомленні.
Утім, фіксують влучання щонайменше 11 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також повідомляють про падіння уламків на 6 локаціях. Станом на 08:30 у повітряному просторі досі перебуває близько 20 дронів.
Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Що відомо про російську атаку?
Уночі кілька безпілотників залетіли до міста Суми. Російська армія вдарила по житловому сектору. Після цього здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі, постраждало 7 людей.
У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок падіння уламків на дах 4-поверхової офісної будівлі спалахнула пожежа на верхньому поверсі. На місце прямують всі екстрені служби для ліквідації наслідків.
Ще вдень 3 квітня Росія обстріляла Житомирську область. Під ворожим ударом опинився Коростень. Ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.