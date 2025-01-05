Росія атакувала Україну 103 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

У ніч на 5 січня окупанти запустили по Україні понад сотню ударних дронів. ППО працювала у дев'яти областях. Ворожих влучань не зафіксовано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Лікарі боролися до останнього: померла дівчина, поранена під час масованої атаки на Київщину

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні 05.01.2025

З 19:00 4 січня росіяни атакували 103 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ударні дрони запускали з таких напрямків: Брянськ, Міллерово й Орел.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України відбивали черговий напад агресора.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів,

– зазначили в Повітряних силах.

Оборонці неба працювали по російських безпілотниках у 9 областях, – Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій.

Влучань (ворога – 24 Канал) не зафіксовано. 42 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– наголосили в Повітряних силах.

Також повідомили, що на Харківщині внаслідок падіння ураженого дрона пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалим уже надають допомогу.

Скільки дронів збили 5 січня / Інфографіка Повітряних сил