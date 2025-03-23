Росія запустила по Україні 147 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 23 березня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами. Запустили майже 150 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили 23 березня

З 19:00 22 березня російські загарбники атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали з різних напрямків, – Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупований Приморськ Запорізької області.

Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі, Заході та в Центрі країни,

– заявили Повітряні сили.

Додали, ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Зверніть увагу! У Повітряних силах наголосили, що цієї ночі ворог застосував більшу кількість саме ударних безпілотників (щонайменше 122 одиниці), а дронів-імітаторів, відповідно, — 25.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина й Донеччина.

Скільки безпілотників збили 23.03.2025 / Інфографіка Повітряних сил

