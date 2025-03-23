Росія запустила по Україні 147 безпілотників: скільки збила ППО
- Вночі 23 березня росіяни атакували Україну 147 безпілотниками. Щонайменше 122 з них були ударними.
- ППО збила ворожі дрони в південних, північних, західних і центральних областях.
У ніч на 23 березня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами. Запустили майже 150 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Зверніть увагу Атака на Київ: жертвою стала 5-річна дитина, всього загинули 3 людини
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили 23 березня
З 19:00 22 березня російські загарбники атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони запускали з різних напрямків, – Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупований Приморськ Запорізької області.
Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі, Заході та в Центрі країни,
– заявили Повітряні сили.
Додали, ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.
Зверніть увагу! У Повітряних силах наголосили, що цієї ночі ворог застосував більшу кількість саме ударних безпілотників (щонайменше 122 одиниці), а дронів-імітаторів, відповідно, — 25.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина й Донеччина.