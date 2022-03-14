Росія заради фейку про обстріл Донецька вбила десятки людей

Росія намагається відвернути увагу від вбивства українських громадян на неокупованій території вбивством українських громадян на окупованій.

Сьогодні, в центрі Донецька, якщо вірити російським пропагандистам, нібито було завдано удару РК "Точка-У" ЗСУ. Внаслідок чого загинули десятки мирних жителів Донецька.

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Пропаганда працює

Російські ЗМІ відразу опублікували десятки ЗМІ з місця подій в деталях показуючи місце події і цим видали свій же злочин!

По-перше, жодного обстрілу "Точкою-У" не було! Якби "Точка-У" впала в центрі Донецька, то на місці удару утворилася б гігантська вирва та були б колосальні руйнування будівель. Нічого цього нема.

По-друге, "Точку-У" над Донецьком не збивали. Зверніть увагу на останки ракети, а саме двигун, який детально сфотографували окупаційні ЗМІ.

Чистенька ракета працює для пропагаданди / РосЗМІ

Якби "Точку-У" збили над Донецьком і вона впала, то були б сліди на асфальті від падіння важкої розгінної частини ракети.

А тепер скажіть, чи ви бачите сліди від падіння двигуна? Ні!

Тобто, цей двигун був привезений і розміщений, але ніяк не звалився з висоти.

По-третє, зверніть увагу на зону ураження. Очевидно, що вибух стався не в повітрі і не внаслідок падіння ракети, а ефект від підриву стаціонарного об'єкта.

Що це було

Ймовірно, що російські окупанти підірвали посеред вулиці автомобіль, начинений великою кількістю вибухівки, потім вказує горизонтальний радіус розкиду вражаючих елементів.

Якби ракету збили у повітрі, то розкид мав би траєкторію зверху, але не горизонтальну. Якби ракета впала на вулицю, то була б гігантська вирва та жахливі руйнування будівель.

Тобто, намагаючись відвернути увагу суспільства від своїх кривавих злочинів у Харкові, Ірпені, Чернігові, Сумах, Миколаєві та інших українських містах, росіяни вчинили ще один кривавий злочин в окупованому Донецьку.

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