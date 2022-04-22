Росія зараз не має уявлень, як вийти з війни: Подоляк про ймовірні дії окупантів

Володимиру Путіну без значних перемог і з великими втратами не вигідно завершувати цю війну проти України, але Росія сьогодні точно не має розуміння щодо того, як з неї вийти.

В цьому переконаний радник глави ОП Михайло Подоляк, передає 24 канал.

За його словами, Росія планувала бліцкриг і не була готова до такого спротиву, адже говорили навіть про 72 години для взяття Києва.

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Подоляк сказав, що в Росії думали, що всіх поставлять на коліна. Але, безумовно, вони не врахували, що Україна – це зовсім інша держава, яка має дуже потужну армію, стійкий народ і президента, який зумів швидко мобілізувати всю країну.

Росії вигідно перевести війну в затяжний конфлікт

Але Росії не вигідно швидко довести всьому світу, що її армія позиційно воювати не вміє. Їм вигідно перевести все в дійсно затяжний конфлікт,

– сказав радник глави ОП.

Подоляк пояснив, що ресурсів в Росії багато, і вони вміють жити в таборах, тому військові зможуть у режимі навіть із обмеженими сухпаями існувати десятиріччями.

Проте Україні це не вигідно з тієї точки зору, що ми – відкрита держава, і ми хочемо, щоб люди жили в комфорті, а не постійній війні. І, безумовно, хотілося б вже розставити крапки над "і". Думаю, що ми їх розставимо, – сказав він.

Друга фаза, за словами Подоляка, може розвиватись за двома варіантами.

"Росія спробує зайти з Харківської, Донецької і Луганської областей, і намагатиметься повоювати з нашими ЗСУ і отримає по зубах, як це завжди буває, або вони спробують окопатись на Півдні та Сході України", – розповів він.

Тактика України в потужних контрнаступальних ударах

Водночас радник глави ОП пояснив, що тактика і стратегія України, на чому неодноразово наголошував і президент України, полягає у тому, щоб отримати ще більше важкої зброї, артилерії, важкої бронетехніки, і вже після цього завдати потужних контрнаступальних ударів по угрупованнях Росії.

Я думаю, що саме так і буде. Україна, з точки зору тактичної підготовки на голову краще орієнтується в тому, що і як треба робити. Треба вірити в те, що стратегічне планування в нас на високому рівні, Президент працює по 15 годин на день. В нас все нормально, тільки війна, на жаль,

– додав Подоляк.

Він закликав вірити в ЗСУ, які вже 58 день гідно обороняють Україну.

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