Росія засекретила рівень безробіття через санкції, – радник глави МВС

Санкції проти Росії наближають її до повного економічного провалу. Ситуація в країні-агресорці настільки складна, що Кремль навіть засекретив рівень безробіття.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що на Росії відбулася телеконференція – Путін, як завжди, був на зв'язку з бункера – робили проміжні підсумки, де говорили, що ж буде після введення санкцій.

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У Кремлі побоялися публічно говорити про безробіття

"Перше, що ми повинні знати про рівень санкцій і що відбувається – Росія засекретила можливий рівень безробіття", – заявив Вадим Денисенко.

Він пояснив, що у Кремлі просто побоялися публічно сказати, наскільки відсотків у Росії збільшиться безробіття через санкції. Незалежні аналітики повідомили, що мовитись буде про плюс 10%.

Другий момент – росіяни у своїх "оптимістичних" прогнозах говорять, що падіння їхнього ВВП тільки через санкції у 2022 році буде 8% і це буде "оптимістичний сценарій". У 2023 році вони думають, що вийдуть на 1% росту, зауважив Денисенко.

"Тобто фактично це буде величезний провал російської економіки. Повністю. І це тільки загальні цифри", – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.



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