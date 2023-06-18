Судилище над кримськими татарами: активіст Османов отримав 20 років в'язниці у Росії

У Росії засудили активіста "Кримської солідарності" Ансара Османова до 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці.

Вирок активісту виніс Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону. Ансара Османова звинуватили в причетності до діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яка у Росії визнана терористичною організацією.

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Османову дали на 2 роки більше, ніж просив прокурор

Активісту дали термін ув'язнення на 2 роки більше, ніж запросив для нього прокурор. Це перший такий термін за цією категорією кримінальних справ. Найбільший до цього був 19 років.

Сотні зниклих, зниклих безвісти, сотні арештів і вироків за надуманими звинуваченнями, катування невинних, вибивання неправдивих свідчень, практика прихованих свідків – по суті, це історія аналогічних доносів НКВС, насильницька депортація мусульман у далекі табори та тюрми, сотні дітей, які стали сиротами за життя батьків,

– заявив Османов на засіданні в суді.

Росія затримала Османова після обшуків

У лютому 2022 року в кількох районах окупованого Криму російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів.

Росіяни затримали Ансара Османова, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосманова і Аметхана Абдулвапова. Чоловіків доставили до Управління ФСБ у Сімферополі та Севастополі.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії "Хізб ут-Тахрір". Османов проживав у селі Танкове Бахчисарайського району.

Він був учасником руху "Кримська солідарність" і регулярно відвідував суди з політично вмотивованих справ. До арешту він працював художником різьбярем по дереву. Нині у його сім'ї без батька ростуть п'ятеро дітей.

Черговий ганебний вирок громадянину України

Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на те, що Османову дали 20 років колонії суворого режиму з відбуванням перших 5 років у в'язниці із жорсткими умовами.

Він закликав міжнародну спільноту відреагувати "на ганебне судилище" та вимагати від Росії негайного звільнення Османова й інших громадян України, незаконно ув'язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії.