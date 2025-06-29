Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області у ніч на 29 червня. Місто атакували "Шахеди" та ракети.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Кременчуці

У ніч на 29 червня Кременчук в черговий раз опинився під комбінованим ударом росіян. За інформацією моніторингових спільнот, місто атакувала велика кількість "Шахедів" та ракет.

Зокрема, о 02:15 моніторингові спільноти сповістили, що в напрямку Кременчука летять "Кинджали" та крилаті ракети.

Близько 02:20 в мережі з'явилася інформація про численні вибухи у Кременчуці. Також о 02:28 та 02:31 Повітряні Сили повідомили про ще дві швидкісні цілі на Кременчук.

Зауважимо, що наразі відстані будь-які офіційні коментарі щодо наслідків ворожої атаки по Кременчуку.