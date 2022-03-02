Росія атакувала київський вокзал: ударом ракети розірвало велику теплотрасу

Внаслідок удару окупантів по Центральному вокзалу Києва серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса. Інцидент трапився ввечері 2 березня.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Також він оприлюднив відео наслідків ракетного удару по вокзалу.

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"Виродки хочуть заморозити Київ"

За словами Геращенка, частина Києва може залишитися без тепла.

Виродки хочуть заморозити Київ! Ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу,

– зазначив він.

Додамо, що вищевказана тепло траса розташовується неподалік головного залізничного вокзалу Києва.

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Ракетний удар по вокзалу Києва: що відомо

Приблизно о 20:50 пролунав потужний вибух.

Згодом з'явилася інформація, що "щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу". У Офісі Президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.

В Укрзалізниці уточнили, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. На щастя, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень.

У момент інциденту всі пасажири були в укритті. Щодо поранених – ці дані уточнюють.

Додамо, що зараз з Києва масово евакують тисячі жінок із дітьми через російське вторгнення.

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