Росія завершує перегрупування та підготовку до перекидання з Білорусі сил, що вийшли з Київщини

Генштаб ЗСУ опублікував чергове зведення щодо російського вторгнення у ніч з 3 на 4 квітня. За оперативною інформацією, ворог завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з Білорусі у Росію.

Зазначається, що окремі підрозділи ворога перекидаються військово-транспортними літаками. При цьому окупанти попередньо здійснили хаотичні мінування, намагаючись уповільнити просування підрозділів ЗСУ.

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Перекидання окремих підрозділів окупантів з Білорусі у Росію

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Поліському напрямку ворог завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих своїх підрозділів з території Білорусі у Росію.

За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгород,

– йдеться в актуальному зведенні Генштабу.

До слова, з метою уповільнення просування Збройних Сил України, окупанти хаотично замінували не лише раніше зайняті позиції та ділянки місцевості, але й шляхи висування.

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