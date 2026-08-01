Мігранти не допоможуть: яку проблему намагається розв'язати Росія, завозячи робочу силу з Азії

Економічна ситуація в Росії загострюється з кожним днем. Російські компанії на тлі дефіциту кадрів у певних галузях змушені були завезти лише в першому півріччі 2026 року 147 тисяч мігрантів з Азії. Водночас це не розв'яже головних причин економічної кризи в Росії.

Таку думку висловив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, пояснивши, яку економічну проблему намагається розв'язати російська влада, завозячи мігрантів. Нагадаємо, що російські банки не мають наразі рублевої ліквідності для того, щоб придбати облігації федеральної позики. Саме ними російський Мінфін покриває дефіцит бюджету.

Що саме загрожує економіці Росії?

Загородній зазначив, що завезення в Росію мігрантів не вирішить ключову проблему – падіння внутрішнього попиту.

Припустимо, привезуть вони мігрантів на сталеварний завод. Вони там працюватимуть, вироблятимуть продукцію. А куди її продаватимуть? Тому що в Росії проблема з падінням внутрішнього попиту,

– підкреслив політтехнолог.

Росіяни, за його словами, відчувають, що підіймаються ціни, це призводить до того, що міняються їхні звички, вони скорочують споживання довгострокових товарів – одягу, навіть споживання м’яса. Тому, коли немає попиту, то завезення мігрантів – не допоможе розв'язати цю проблему.

В Росії є гроші, є люди, але для того, щоб було виробництво, має бути декілька складових: основні засоби, верстати, праця. Але не вистачає, куди продавати готову продукцію. Адже в будь-якому бізнесі проблема не в тому, як виробити, а як збути. Якщо всередині Росії падає попит, то через санкції, під якими вона перебуває, назовні росіяни нічого не зможуть продати – скільки б мігрантів вони не завезли,

– відзначив він.

Навіть якщо в Росії після завезення робочої сили з Азії стане більше двірників, це, на думку Загороднього, не вирішить глобальну проблему російської економіки. Тому що вона полягає, зокрема, у відсутності експорту нафти та зерна.

Привезуть індусів, вони там помикаються, їм позатримують зарплати, як завжди в Росії, вони потім зустрінуться з російською поліцією, яка їх віддубасить, а потім повернуться додому,

– зауважив Тарас Загородній.

Він нагадав, що у Білорусь також привозили людей з Узбекистану. Їх там десь поселили в гуртожиток, видали смішну, навіть за мірками Узбекистану, зарплату, і вони поїхали назад. Тому, як вважає політтехнолог, завезення мігрантів, коли попит падає всередині країни через очікування інфляції і відсутність зовнішніх ринків, не виправить економічно ситуацію в Росії.

Політтехнолог пояснив, чи допоможе російській економіки завезення мігрантів: дивіться відео

Водночас в російських банках немає грошей, щоб купувати облігації федеральної позики (ОФП). Це призводить до того, що відсутні кошти, щоб покрити дефіцит бюджету.

Зверніть увагу! Віцепрезидент та фінансовий директор російського Сбєрбанку Тарас Скворцов заявив, що ситуація з російськими банками, які не мають грошей для купівлі ОФП, виникла через відтік готівки з банків, який з початку року досяг позначки близько 2 трильйони рублів та призвів до дефіциту ліквідності в російській банківській системі.

Загородній пояснив, що у російських банків є проблеми з ліквідністю, тому що вони під потрійним ударом. Це ще, за словами політтехнолога, не рухнув Wildberries та Ozon (російські маркетплейси – 24 Канал). Зараз ще аграрії не зможуть погасити кредити, тому що не зможуть вивезти вчасно зерно і багато чого іншого.

Зауважимо, що російські компанії з січня по червень поточного року видали іноземцям з Азії понад 147 тисяч дозволів на роботу. Цей показник майже втричі більше, ніж за перше півріччя 2025 року. Зокрема, у 1,5 раза підвищилась видача дозволів громадянам Китаю, Індії, Індонезії, удвічі – громадянам Шрі-Ланки. Завезення іноземних працівників дозволить російським компаніям закрити нестачу кадрів у будівництві, логістиці, сфері ЖКГ, послугах та промисловості.