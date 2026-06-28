У Путіна постійно заявлять про успіхи на фронті: ISW оцінив, наскільки це є правдою

У Кремлі заявляють, що російська армія в Україні щодня наступає і просувається вперед. На підтвердження своїх успіхів окупанти публікують відео, на яких встановлюють прапори над новими захопленими селами.

Тим часом насправді російський наступ зайшов у глухий кут, а відео з прапорами найчастіше згенеровані ШІ. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни.

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Як Кремль імітує успіхи своєї армії в Україні?

Міноборони Росії продовжує публікувати відео із підняттям прапорів над українськими населеними пунктами. Ймовірно, вони скориговані за допомогою штучного інтелекту.

Так, 27 червня російське міноборони заявило, що окупанти нібито захопили Новоскелювате (на південний захід від Олександрівки), та опублікувало фейкове відео. На кадрах – військовослужбовці 36-ї мотострілецької бригади, що тримають прапор у Новоскелюватому.

Це село насправді далеко від реальних російських позицій:

приблизно за 15 кілометрів від найглибшого просування окупантів;

за 13 кілометрів від місць, де росіяни реально були;

за 12 кілометрів від позицій, де ворог сам заявляв про свою присутність.

Російська влада останнім часом активніше поширює відео, ймовірно відредаговані за допомогою ШІ, щоб перебільшити свої успіхи на фронті. Це частина інформаційної кампанії, яка має створити враження, ніби український фронт нібито ось-ось обвалиться, хоча реальних доказів цьому нема.

Окрім відео, згенерованих ШІ, агресор використовує інфільтрації. Так, одного російського солдата помітили з прапором у Гуляйпільському. Зрештою, його ліквідували українці.

Навіть Покровськ, про захоплення якого заявляє ворог, досі повністю не перейшов під контроль окупантів. Українські сили залишаються присутніми у північній частині міста.

Нагадаємо, нещодавно помічник Путіна Юрій Ушаков, що Росія розраховує на військову перемогу в Україні. За його словами, окупаційна армія постійно просувається. "Західним країнам потрібно уважно аналізувати ситуацію на полі бою, де збройні сили Росії постійно просувається вперед", – заявив чиновник.