Росія зазнала удару по найрозкрученішому інформаційному проєкту

Антиукраїнська пропаганда у світі вже не є "свободою слова"! Затримання Анатолія Шарія в Іспанії – це удар по найрозкрученішому російському інформаційному проєкту, в який Росія вклала за роки війни багато ресурсів.

Російська агентура тріщить по швах

Ніякі інвестиції, нерухомість, адвокати, зв'язки та банківські рахунки вже не рятують російську агентуру.

Аткуальне Лавров і Ко заходилися цитувати заголовки "жовтої преси" 90-х

Світ змінюється, і Україна отримує сприяння в інформаційній сфері у боротьбі з російським впливом. Тільки Росія тепер може бути притулком для проросійської пропаганди.



Затримання Шарія свідчить про те, що російській агентурі не допоможуть жодні зв'язки / Фото "Новинарня"

Вдала робота Служби безпеки та Офісу генпрокурора. Героїчна боротьба українського народу докорінно змінює ставлення до України у світі.

До теми – в Іспанії озвучили деталі затримання Шарія: дивіться відео