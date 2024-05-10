Окупанти активно збільшують темпи наземних атак на фронті: що кажуть в ISW

Україна з нетерпіння очікує прибуття військової допомоги від західних партнерів, зокрема й Сполучених Штатів. На тлі цього російські загарбники помітно активізувалися у своїх наступальних діях.

Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни, протягом останнього місяця окупанти помітно збільшили кількість наземних атак на сході України. Вочевидь вони прагнуть закріпити успіх до прибуття зброї від Заходу.

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Росіяни помітно збільшили кількість атак

ISW наводить слова речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" підполковника Назара Волошина, який заявив, що протягом 8 – 9 травня кількість бойових атак ворога зросла з 84 до 146.

За його словами, станом на сьогодні більшість запеклих боїв точаться в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця", яке перебуває в межах території від Харківської до прикордонної зони Донецької й Запорізької областей.

За даними британського оборонного відомства, кількість російських атак зросла на 17% з березня по квітень 2024 року, і що понад 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Зокрема, згідно з інформацією міністерства оборони Великої Британії, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200% з березня по квітень.

У чому причина

Волошин припустив, що подібне збільшення інтенсивності ворога у спробах штурмувати українські позиції є результатом того, що після весняного сезону висох ґрунт і це сприяє швидшому механізованому маневру.

Однак це ще не все. Повідомляється, що, ймовірно, російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю Збройних Сил Україні, які з нетерпінням чекають на прибуття західної допомоги від партнерів.

Фахівці Інституту вивчення війни переконані, що російські загарбники й надалі зберігатимуть високу швидкість атак, намагаючись охопити усі поточні напрямки, аби здобути перевагу до отримання Силами оборони збройної підтримки.

Що цьому передувало

Раніше в ISW зазначали, що російські війська, ймовірно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та закріплення позицій перед прибуттям безпекової допомоги від Сполучених Штатів, яку було ухвалено та підписано американським президентом у квітні.

Західні ЗМІ із посиланням на двох українських офіцерів писали, що російські війська мають на меті використовувати поточні наступальні операції та ракетні удари проти України, щоб підготувати поле бою до очікуваної російської наступальної операції наприкінці травня або в червні.