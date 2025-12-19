Росія зацікавлена припинити вогонь з одним "але", – директор Центру безпеки та співпраці

Росія формує нові дивізії та масштабує бригади, щоб наростити темпи наступу в Україні. Москва провокує НАТО та хоче знищити українські сили зараз, щоб зберегти кошти для тривалої війни.

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Росія зацікавлена у припиненні вогню лише за умови, що Україна не матиме засобів протидії.

Дивіться також: Путін не хоче закінчувати війну, але його економіка не спроможна продовжувати, – Зеленський

Чому Росія нарощує армію і провокує НАТО?

У Росії за цей рік сформували 4 нові дивізії, у 2026 році планують ще 3. На території РФ проводяться інженерні роботи для масштабування бригад до дивізій, а одну дивізію планують перетворити на армію.

Москва також активізує провокації на кордонах НАТО – зокрема у Фінляндії та країнах Балтії.

На кордоні Фінляндії фіксували навіть бойовиків підрозділу "Русич", який відзначився жорстокістю проти цивільних у Донецькій області. Плани нарощення є, кошти для набору людей теж,

– пояснив Жмайло.

Росія зацікавлена у такому припиненні вогню, за якого Україна за 3 – 4 роки не зможе отримати засоби протидії, щоб потім поступово забирати суверенітет і перетворювати на квазідержаву.

"Тільки тоді, коли вони розумітимуть, що є така бомба сповільненої дії, вони погодяться на перемир'я", – підкреслив Жмайло.

Що відомо про провокації Росії в Європі?