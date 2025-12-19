Росія зацікавлена припинити вогонь з одним "але", – директор Центру безпеки та співпраці
- Росія формує нові дивізії і масштабує бригади для нарощування темпів наступу в Україні, а також провокує НАТО на кордонах.
- Росія зацікавлена в припиненні вогню лише за умови, що Україна не матиме засобів протидії.
Росія формує нові дивізії та масштабує бригади, щоб наростити темпи наступу в Україні. Москва провокує НАТО та хоче знищити українські сили зараз, щоб зберегти кошти для тривалої війни.
Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Росія зацікавлена у припиненні вогню лише за умови, що Україна не матиме засобів протидії.
Чому Росія нарощує армію і провокує НАТО?
У Росії за цей рік сформували 4 нові дивізії, у 2026 році планують ще 3. На території РФ проводяться інженерні роботи для масштабування бригад до дивізій, а одну дивізію планують перетворити на армію.
Москва також активізує провокації на кордонах НАТО – зокрема у Фінляндії та країнах Балтії.
На кордоні Фінляндії фіксували навіть бойовиків підрозділу "Русич", який відзначився жорстокістю проти цивільних у Донецькій області. Плани нарощення є, кошти для набору людей теж,
– пояснив Жмайло.
Росія зацікавлена у такому припиненні вогню, за якого Україна за 3 – 4 роки не зможе отримати засоби протидії, щоб потім поступово забирати суверенітет і перетворювати на квазідержаву.
"Тільки тоді, коли вони розумітимуть, що є така бомба сповільненої дії, вони погодяться на перемир'я", – підкреслив Жмайло.
Що відомо про провокації Росії в Європі?
- Європа стикається з проблемою невідомих дронів, які часто запускає Росія. Хоча контрзаходи проти безпілотників поки залишаються обережними, усвідомлення загрози зростає.
- Через можливі розвідувальні запуски повітряних куль з Білорусі Литва запровадила надзвичайний стан і закликає союзників до жорсткіших дій проти режиму Лукашенка.
- Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо наголосив на необхідності зберігати тиск на Росію і підтримувати обороноздатність східних союзників НАТО в умовах скорочення американської підтримки.