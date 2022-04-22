Росія збільшує інтенсивність обстрілів по цивільній інфраструктурі, – речниця Донецької ОВА

На Донеччині за 22 квітня під обстріли рашистів потрапили 12 населених пунктів. Відомо, що 39 об'єктів пошкодили або повністю зруйнували.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Вона зазначила, що ворог потужно атакує Слов'янськ.

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"Там мовиться й про руйнування багатоповерхівок, але загалом по області ситуація дуже напружена", – заявила речниця.

Інші руйнування

За словами Ігнатченко, під обстріл потрапило місто Лиман. Там росіяни атакували обласну травматологічну лікарню. Крім цього, у Світлодарську та Добропіллі зруйнували адміністративні будівлі.

На жаль, рашисти нарощують інтенсивність таких обстрілів і не зважають, що ціляться в цивільну інфраструктуру,

– сказала Ігнатченко.

Бойові дії скрізь

Речниця зазначила, що всій лінії розмежування напруження фактично однакове й бойові дії йдуть скрізь. Є точки, де відбуваються прямі бойові зіткнення, а де просто накривають вогнем.

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