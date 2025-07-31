Викриті українською розвідкою плани Росії з посилення військової присутності у Вірменії мають продовження: місцеві ЗМІ підтверджують, що російські збройні сили активно займаються підвезенням на територію бази у Ґюмрі боєприпасів та техніки.

Як Росія використовує військові об'єкти у Вірменії?

Хоча ці публікації потребують додаткового підтвердження, але російська сторона і без того не приховує власних намірів не тільки щодо утримання військового об'єкта, але й використання його як важелю тиску. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Звичайно, в умовах продовження агресії проти України російські військові ресурси обмежені. Саме тому перетворення Ґюмрі на плацдарм для нового військового вторгнення – завдання не просте, але реальне.

За різними оцінками, 102-га російська військова база може нараховувати від 3 до 5 тисяч осіб. Не виключно, що частина персоналу була перенаправлена для війни проти України. Саме тому російське військове командування займається доукомплектуванням об'єкта новими військовими.

Варто зауважити, що, крім самої бази у Ґюмрі, потенційну загрозу становить аеропорт в Еребуні, що неподалік від Єревану. За раніше досягнутими домовленостями, російська сторона має право на його використання та експлуатацію.

Тут напрошуються своєрідні паралелі з Чорноморським флотом і "харківськими домовленостями", які легалізували перебування російського плацдарму в Україні, що потім було використано для вторгнення.

Російська сторона використовує летовище для розміщення радянських винищувачів МіГ і військових гелікоптерів, що слугують доповненням російської військової присутності у Вірменії.

Чи наважиться Росія на агресію проти Вірменії?

З огляду на усі перераховані фактори, у Росії є реальні можливості, щоб ініціювати війську агресію чи операцію зі зміни влади у Вірменії. При цьому, реалізація планів можлива як з використанням сухопутних військ, так і з підтримкою у повітрі.

Зважаючи на те, що російське політичне командування демонструвало здатність до ірраціональних кроків, поступова втрата російських позицій в регіоні слугуватиме лише додатковим тригером до подібних дій.

Особливо з наближенням парламентських виборів влітку 2026 року, де поразка Росії, означатиме критичну втрату впливу на Вірменію і остаточне витіснення російських інтересів з Кавказу. Саме тому ставки надзвичайно високі.

Щонайменше, Росія має змогу застосувати наявні ресурси, щоб спровокувати адаптовану версію сценарію 2014 року в Україні.

Небезпечний фактор: міський голова Ґюмрі Вардан Гукасян – опонент Нікола Пашиняна та прихильник проросійських сил. Крім того, його звинувачували у зв'язках з криміналітетом. В російській пресі вже розпочалися публікації про нібито наміри Пашиняна відсторонити мера від влади. Не можна виключати, що це підготовка до можливих провокацій чи пошуку "виправдань" для підтримуваного Росією військово-політичного перевороту.

Росія може створювати пряму військову загрозу для Вірменії, хоча і потребує посилення власного контингенту в країні. Однак вже зараз дії навколо бази у Ґюмрі демонструють, що Росія боротиметься за власні позиції в регіоні. Не варто недооцінювати будь-які сценарії розвитку ситуації.