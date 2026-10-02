Росія закладає 205 мільярдів доларів на війну: Путін готується до багаторічного протистояння

Росія спланувала рекордні військові витрати на наступний рік у розмірі 17,1 трильйона рублів, що становить понад 205 мільярдів доларів і на 40% перевищує показники поточного року. Різке нарощування оборонного бюджету свідчить про готовність Кремля вести тривалу війну проти України впродовж наступних років, незважаючи на зростаючий тиск на власну економіку.

Як повідомляє Bloomberg, новий проєкт російського федерального бюджету передбачає утримання видатків на армію та силовиків на безпрецедентному рівні аж до кінця десятиліття – зокрема 16,6 трильйона рублів у 2028 році та 16,3 трильйона у 2029 році.

Такий курс свідчить про повну відмову Москви від попередніх намірів обмежити військові видатки заради відновлення фінансових резервів.

Основні кошти спрямують на випуск озброєння

Міністерство фінансів Росії заявило, що ключовим пріоритетом залишається закупівля зброї, виплати військовослужбовцям, підтримка їхніх родин і модернізація підприємств оборонного комплексу.

За словами аналітика Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, тривалі бойові дії виснажили запаси боєприпасів, тому армія країни-агресорки потребує постійного випуску нових ракет і безпілотників.

Україна фактично відкрила новий фронт, завдаючи ударів углиб російської території, що змушує Москву витрачати більше ресурсів на власну оборонну систему,

– наголосив Яніс Клюге.

Експерт додав, що таке нарощування витрат автоматично не означає підготовку до війни з НАТО, проте ризик російських дій проти країн альянсу залишається високим.

Політичний тиск на Європу та економічні наслідки

Керівник дослідницької групи Re: Russia Кирило Рогов переконаний, що Кремль намагається змусити Захід сумніватися у доцільності тривалої підтримки України.

Путін піднімає ставки й сигналізує, що Росія продовжуватиме інвестувати у війну, а Європа має вирішити, чи готова вона зберігати аналогічний рівень допомоги,

– підкреслив Кирило Рогов.

Агресивні фінансові плани вимагають від окупантів значного коригування макроекономічних показників і залучення коштів з цивільних секторів.

Уряд Росії уже підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік з 1,6% до 3,2% ВВП, активно витрачаючи резерви з Фонду національного добробуту.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Кремль також збирається запровадити нові податки для гірничодобувного й металургійного секторів, вилучаючи до 30% надприбутків бізнесу.

Крім того, для покриття воєнних потреб Москва розраховує на прибутки від конфіскації активів іноземних компаній та підвищує комунальні тарифи для власних громадян.