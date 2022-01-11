"Росія – жінка": Захарова відповіла ексглаві польського МЗС на "отримаєте по яйцях"

У російському МЗС відповіли ексміністру закордонних справ Польщі на його погрози Москві. Радіслав Сікорський назвав Росію "серійним ґвалтівником" й попередив, що у разі чергової агресії вона "отримає по яйцях".

Речниця російського відомства Марія Захарова відреагувала на слова Сікорського у своєму телеграмі. Вона додумалася нагадати, що "Росія – жіночого роду".

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Недолуга відповідь Захарової

Так, логічні звинувачення у бік Кремля посадовиця, як це часто роблять представники держави-агресорки, проігнорувала. Натомість вирішила приділити особливу увагу лише "гендеру Росії".

Росія – жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності,

– цинічно наголосила Захарова.

Про що говорив Сікорський

Колишній міністр закордонних справ Польщі зробив різку заяву в бік Росії у відповідь на висловлювання очільника тамтешнього МЗС Сергій Лаврова. Той назвав НАТО геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які, мовляв, осиротіли внаслідок Варшавського договору та розпаду СРСР.

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: "Ми не осиротіли, бо ви не були нашим батьком. Швидше – серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Повний текст допису Захарової у телеграмі:

Євродепутат від Польщі та ексглава польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях". Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проектом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія – жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності.