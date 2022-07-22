У росії заговорили про приєднання Придністров'я "в найближчій перспективі"

російські окупанти не втомлюються фантазувати про приєднання нових територій. Цього разу їм захотілося анексувати Придністров'я.

російські окупанти не втомлюються мріяти про розширення "велікой і немитой". Окрім анексії українських територій вони планують приєднання земель, які їм вдалося окупувати раніше.

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росіяни заявили, що хочуть "приєднати" Придністров'я

російська госдума починає міркувати про приєднання невизнаного Придністров'я. Раніше через своїх посіпак вони створили видимість, що місцеве населення просить росію зробити такий крок.

У Державній думі РФ заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно.

Про це у коментарі кремлівському агентству РІА Новості заявив , пише "Європейська правда".

Сьогодні Придністров'я – той анклав Молдови, який не хоче бути з Румунією і водночас з радістю прийняв у себе російський миротворчий контингент. Так що пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії – це не якесь неоглядне і далеке майбутнє, скоріше, цей напрямок у найближчій перспективі

– видав член комітету госдуми з міжнародних справ дмітрій бєлік.

Глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявляв пропагандистам, що буде домагатися незалежності регіону, а в перспективі – приєднання до росії. Влада Молдови вважає перебування російських військ у Придністров'ї незаконним та вимагає їх виведення.

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