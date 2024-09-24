Це вже не перша спроба: Світан пояснив, для чого росіяни імітують удар по Хмельницькій АЕС

У ніч на 22 вересня Росія намагалася зімітувати атаку на Хмельницьку АЕС. Ворожий "Шахед" різко відхилився від початкової траєкторії в бік станції, наблизився до майданчика, але потім розвернувся та повернувся на вихідну траєкторію.

Це вже не перший випадок, коли країна-агресорка наражає на небезпеку українські атомні об'єкти. Яка мета таких дій, у розмові з 24 Каналом припустив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"З погляду психології – грають на нервах. З погляду війни – намагаються визначити алгоритм дій нашої системи ППО, яка прикриває ядерні об'єкти", – зазначив військовий експерт.

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Росія може завдати удару

Світан розповів, що російські безпілотники вже не вперше пролітають біля українських атомних електростанцій, таких як Хмельницька та Південноукраїнська.

Ворог хоче створити напругу, а особливо на тлі візиту української делегації в США. Якщо поглянути на історію серйозних ударів, вони відбувалися якраз у цей час. Полковник ЗСУ застеріг: найближчими днями потрібно бути максимально обережними й реагувати на повітряні тривоги.

Може бути страх реакції або ухвалення рішень у Білому домі. Імовірно, росіяни охолонуть. Але у них точно є технічна готовність, оскільки остання атака була 26 серпня. Уже місяць пройшов, тому дійсно можуть повторити таку ж атаку,

– зазначив Роман Світан.