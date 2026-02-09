Добровільно підписують контракти: Андрющенко пояснив, як Росія мобілізовує чоловіків в окупації

На окупованих територіях Росія змінила систему рекрутингу, дозволивши підписувати контракти з московським військкоматом замість місцевого. Виплати зросли в 3 – 4 рази, що стимулює безробітних мешканців йти воювати.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що ефективність рекрутингу зросла через відсутність роботи та неможливість виїхати в Європу чи Україну, але має межу, тому приріст помітний, але не шалений.

Дивіться також: Росія наступає на кількох напрямках: чому загроза з Білорусі змушує Україну розтягувати резерви

Чому на окупованих територій почали активно підписувати контракти з армією РФ?

Ефективність російського рекрутингу зросла, але не через студентів, а через звичайне населення – чоловіки активно почали підписувати контракти, що фіксується як позитивна динаміка для росіян і негативна для України.

Зростання рекрутингу пов'язане з відсутністю роботи на окупованих територіях та проблемами з українською інформаційною політикою – чоловіки мобілізаційного віку не їдуть ні в Європу, ні в Україну, тому не знаходять альтернатив.

Ми отримали 2 нових некрологи з Нікольської громади Маріупольського району. Практично вперше за короткий період бачимо таку кількість у громаді, де люди раніше не підписували контракти. А вже пішла така кількість некрологів, і вона буде зростати. Тому ці цифри відіграють свою роль, як і зміна в рекрутингу, що відбулась останнім часом,

– сказав Андрющенко.

Раніше в Маріуполі, Бердянську чи Мелітополі можна було підписати контракт лише з місцевим військкоматом окупаційної влади, але з грудня почалися зміни, а в січні остаточно запрацювала нова система – тепер можна підписати контракт з московським військкоматом і отримати регіональні виплати за московськими розмірами.

Виплати від московського військкомату становлять 3 – 3,5 мільйона рублів або близько 1,4 мільйона гривень.

"Російська пропаганда переконує їх у гарантованому поверненні живими, і навіть похорони знайомих не відвертають від бажання заробити. Посилилися агітаційні заходи, змінились підходи до рекрутингових кампаній і вони стали ефективнішими. Тому приріст є, активізація є, але назвати це шаленою ефективністю, що збільшилась у рази, я б не міг", – підкреслив Андрющенко.

Що ще відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях?