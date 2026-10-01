Росія змінила тактику ударів по Києву: Шарп пояснив, чого хоче досягти Кремль

Росія почала активніше застосовувати реактивні безпілотники проти Києва, зокрема у світлу пору доби. Атаки на столицю дедалі частіше розтягуються на різний час доби й створюють постійний тиск на місто.

Військовий оглядач Давид Шарп в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, яких цілей Москва намагається досягти такими ударами. Йдеться не лише про військові завдання, а одразу про кілька рівнів тиску на Україну.

Росія намагається тиснути на Україну одразу на кількох рівнях

В умовах застосування далекобійної зброї межа між фронтом і тилом стає дедалі умовнішою, особливо коли велике місто перетворюється на одну з основних цілей противника. Київ у цьому сенсі вже важко називати просто тиловим або навіть прифронтовим містом.

На мій погляд, Київ значною мірою вже фронтове місто. Тут навіть слово "прифронтове" не зовсім доречне, тому що в умовах застосування далекобійних засобів озброєння тил іноді сам опиняється на фронті. Немає сумнівів, що Київ став однією з головних цілей противника,

– пояснив Давид Шарп.

Одне із завдань таких атак пов'язане з переговорами. У Росії розраховують, що постійні удари та можливість їх посилення напередодні зими можуть зробити Україну поступливішою. Паралельно Москва прагне завдавати максимальної економічної шкоди, яка стосується не лише державного бюджету, а й звичайних українців, бізнесу та власників підприємств.

Ще один мотив має емоційний характер. Українські удари останніх місяців завдають російському керівництву не лише економічних, а й медійних втрат, тому Кремлю важливо демонструвати своїй аудиторії нібито "відповідь".

Путіну особисто, і не тільки йому, реально боляче. Боляче і з медійної точки зору, і з економічної від тих ударів, які Україна завдавала останніми місяцями. Їм потрібно і самим собі, і своїй аудиторії показати, що вони нібито "відповідають" Україні,

– зазначив військовий оглядач.

Так у російських атаках поєднуються стратегічний тиск, спроба завдати економічних втрат та емоційне бажання продемонструвати реакцію на українські удари. Київ для цього має особливе значення для Москви як столиця, серце України та найбільш населений український мегаполіс.

Реактивні дрони дали Росії "вікно можливостей"

Є у зміні тактики й суто військовий розрахунок. Оптимальної відповіді на реактивні безпілотники поки немає, і Росія намагається максимально використовувати цей проміжок, застосовуючи такі засоби не лише вночі, а й удень.

Вони використовують вікно можливостей, яке виникло через те, що досі немає оптимальної відповіді на реактивні безпілотники, або, назвемо їх, ерзац-крилаті ракети. Вони використовують цей фактор сповна, зокрема у денний час і фактично цілодобово,

– сказав Шарп.

Тривалість атак у такому випадку стає окремим інструментом тиску. Якщо удар не обмежується кількома нічними годинами, вибухи, можливі влучання та робота протиповітряної оборони можуть супроводжувати місто значно довше.

Один об'єкт умовно можна спробувати знищити вночі протягом двох годин. Але зовсім інша справа, коли шум вибухів, влучань і робота ППО тривають майже 24 години на добу. Це той виснажливий фактор, який вони теж намагаються використовувати сповна,

– наголосив Давид Шарп.

Застосування реактивних дронів у різний час доби дозволяє Росії додавати до самих ударів тривалий психологічний ефект і намагатися виснажувати місто постійною загрозою атак.

Шарп про реактивні дрони над Києвом: дивіться відео